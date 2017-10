La basilica di San Saba

★ Sabato 7 Ottobre - ore 16 ★



Arroccata sulle pendici del piccolo Aventino, la chiesa fu eretta nell'VIII secolo sulle rovine della statio del IV coorte dei vigili e dedicata a Saba, santo monaco di Cappadocia. Il complesso rimase patrimonio dei monaci greci fino all'XI secolo quando, dopo lo Scisma d'Oriente, passò ai benedettini. La facciata dell'edificio risale al periodo romanico così come il portico antistante, sotto il quale sono conservati un superbo sarcofago e diversi oggetti di scavo, mentre l'elegante loggiato, ad arcate su colonne di granito, è del Quattrocento. L'interno, a tre navate divise da antiche colonne romane, è ricco di resti di pitture del XIII secolo di straordinario valore artistico.



Appuntamento: sabato 7 ottobre alle ore 16 davanti all'ingresso della chiesa in piazza Gian Lorenzo Bernini, 20.

Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari).



LA VISITA E' ORGANIZZATA DA FLAVIA FRAUZEL - ARCHEOLOGA MEDIEVISTA



Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851