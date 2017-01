La Basilica di San Pietro e le Grotte Vaticane

Pronti per un salto nel cuore della cristianità? Visiteremo, insieme a DARIO GUIDA turistica autorizzata di Roma e Provincia, la monumentale Basilica di San Pietro e le sue misteriose Grotte, scoprendo insieme storie, aneddoti, curiosità e tesori che l'hanno resa celebre in tutto il mondo, facendone il tempio-simbolo della Chiesa e della città di Roma. Qui lavorarono e lasciarono la loro "impronta" i maggiori e più famosi artisti della Storia dell'Arte, tra cui Bramante, Raffaello, Michelangelo, Domenico Fontana, Giacomo Della Porta, il Vignola, Gian Lorenzo Bernini e molti altri ancora. Papi, artisti, santi ci accompagneranno nella nostra "passeggiata romana", a ridosso della chiusura del Giubileo della Misericordia. Vi aspettiamo! QUANDO Sabato 14 gennaio alle 16:00 DOVE Appuntamento in Piazza San Pietro, sotto l'obelisco (lato destro). CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 11,50 (inclusivi di tessera 2017* e radioguida). N.B. I bambini e i ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente. INFO E PRENOTAZIONI La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. La sola partecipazione su facebook, seppur gradita, non potrà essere considerata come prenotazione. Coloro che intendono partecipare alla visita dovranno effettuare la prenotazione entro sabato 14 gennaio (fino ad esaurimento posti) inviando un SMS/ WhatsApp al 388.9273896 oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando un nominativo ed eventuali accompagnatori adulti ( +18 anni). *Per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci oppure associarsi, nel rispetto del nostro Statuto e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come? Al primo appuntamento basterà compilare il modulo d'iscrizione che consegneremo, scaricabile anche dal nostro sito www.madeinrome.eu, autorizzando al trattamento dei dati personali. Vi sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrete partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostri soci non è in alcun modo vincolante: potrete essere aggiornati sul programma delle attività e, solo se vorrete, potrete partecipare attivamente alla vita dell'Associazione (proponendo anche eventi, attività, visite etc.) oppure semplicemente partecipare alle attività che vi interessano, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate esclusivamente ai nostri soci. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.madeinrome.eu oppure contattaci al 388.9273896.