la basilica di san lorenzo fuori le mura

La notoria ma ben poco visitata basilica di San Lorenzo fuori le mura fu eretta per volere dell’imperatore Costantino verso il 330 nel campo Verano, oggi conosciuto soprattutto per l’omonimo cimitero monumentale. Nelle catacombe sottostanti l’aula di culto era infatti sepolto il martire Lorenzo, amatissimo dai romani. Nei secoli le strutture della primitiva basilica subirono radicali trasformazioni, soprattutto ai tempi di papa Pelagio II (579-590) e Onorio III (1216-1227). Assieme ripercorreremo le vicende del martire Lorenzo e della basilica a lui dedicata, esplorandone gli esterni e gli interni (ricchissimi di manufatti, sepolture illustri e di pitture medievali e barocche), nonché gli annessi, come il superbo chiostro romanico.



Appuntamento: sabato 10 marzo alle ore 16, davanti all’ingresso della chiesa in Piazzale del Verano, 3.

Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari).

NB: l’orario della visita può subire variazioni a causa delle celebrazioni di funerali. Sarà nostra cura contattare la chiesa due giorni prima della visita e avvertire i prenotati qualora ci dovessero essere cambiamenti di orario.



