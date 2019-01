La basilica di San Clemente e la sua storia millenaria

La basilica di San Clemente, a due passi dal Colosseo, è una straordinaria testimonianza delle vicende millenarie della città di Roma: quasi due millenni di storia in tre livelli di grande fascino.



Dal suggestivo quadriportico medievale, vera oasi di pace nel caos del centro storico, si accede al maestoso interno della basilica del XII secolo, dove risplende l’oro del mosaico dell’abside e si stende lo splendido tappeto marmoreo del pavimento cosmatesco.



La basilica venne arricchita nel corso dei secoli con l’intervento di grandi maestri come Masolino e Masaccio e di mecenati come il papa Clemente XI. Quindi ripercorreremo a ritroso la storia, scendendo nella prima basilica, gioiello paleocristiano del IV secolo d.C. con i suoi affreschi che raccontano la colorita leggenda di San Clemente e conservano il primo esempio scritto di volgare italiano con una sorprendente parolaccia!



Termineremo poi con un ultimo livello dove si ammirano resti di edifici pagani del I secolo d.C. e di un misterioso e ben conservato Mitreo.