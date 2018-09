La Basilica di San Clemente e il suo mondo sotterraneo

Tra i colli Celio e Oppio, a poca distanza dal Colosseo, si trova il complesso archeologico sul quale sorge la basilica medievale di san Clemente, riportato in luce durante i lavori di scavo iniziati alla fine del 1800. Al di sotto della basilica medievale, datata al XII secolo, si scoprì quella paleocristiana, in uso dal IV-V secolo fino al XII, che si impiantò su edifici di età classica.

Tra questi edifici degno di nota è il mitreo, luogo di culto dedicato a Mitra, divinità solare dove è ancora presente l’altare con il dio Mitra che uccide il toro sul lato principale e i dadofori Cautes e Cautopates sui lati. Lungo le pareti si trovano i consueti banconi in muratura dove sedevano i fedeli.



