La Basilica dei Ss.Cosma e Damiano

Sapevate che nel cuore dell'area archeologica centrale si trova un grandioso presepe napoletano? Se volete chiudere "in bellezza" le festività natalizie, in occasione della Candelora visiteremo la Basilica dei Santi Cosma e Damiano, una delle più antiche chiese cristiane sorte all'interno del

Foro Romano e dedicata a due santi orientali (volete scoprirne il motivo?).

Fu il re goto Teodorico il grande a donare nel VI secolo gli edifici al Papa Felice IV che furono trasformati nella chiesa intitolata ai santi Cosma e Damiano. A diversi metri dall’attuale pavimento sono infatti ancora visibili i resti del c.d. Tempio di Romolo, un'ampia aula rotonda che si affacciava lungo la Via Sacra sul Foro Romano. Il nostro itinerario ci porterà davanti allo splendido mosaico absidale, di cui scopriremo i diversi significati simbolici, all’icona della Madonna della Salute esposta al centro dell’altare e, alzando gli occhi, potremo ammirare il meraviglioso soffitto a cassettoni di Urbano VIII Barberini che ricorda il restauro seicentesco della Basilica. Completeremo il percorso visitando il grandioso presepe napoletano allestito in una sala del chiostro di ingresso! Un'occasione da non perdere per andare alla ri-scoperta di un'antichissima chiesa guidati da un’archeologa specializzata in archeologia cristiana.

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento h. 15.45 in Via dei Fori Imperiali 1, davanti l’ingresso della Basilica.

Quota di partecipazione: 11€ comprensivo di visita guidata, tessera associativa 2019 e contributo per l’accesso al presepe napoletano.

Minimo partecipanti 8 persone, massimo 15.

Prenotazioni entro giovedì 31 gennaio h. 17.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell’effettivo svolgimento della visita guidata.

