La Banda al teatro Flaiano

“La Banda” è un testo di Pierpaolo Palladino che racconta l’incontro inaspettato e folgorante di un militare di leva con la musica e l’arte, grazie ad una banda militare diretta da un semplice maresciallo. Il soldato Virgili, interpretato dal bravo e versatile Federico Perrotta, pur di sfuggire agli snervanti obblighi della naja, fa di tutto per entrare a far parte della Banda della sua caserma e si ritrova affascinato dalla personalità trascinante del maresciallo Bellini, eroico inventore e animatore di un gruppo di scalcinati, ma via via sempre più entusiasti, musicisti.



La musica, eseguita dal vivo, è l’altro elemento protagonista dello spettacolo insieme all’attore, una musica presente con la forza trascinante dello swing e le atmosfere romantiche di Glenn Miller, alternate alle marce da parata a volte giocose, a volte malinconiche, ma sempre popolari e di grande suggestione.



Il racconto di un’avventura musicale e umana, che va ben oltre le mura di una caserma e ci riporta alla tradizione più graffiante della commedia all'italiana, con la regia di Manfredi Rutelli.



Federico Perrotta con la musica dal vivo de "Gli Ottoni di Claudio" diretta dal M° Fausto Esposito e la partecipazione del M° Vincenzo Meloccaro



Per Info e Prenotazioni : 333.5001699 (anche WhatsApp) (Compagnia)



Indirizzo

Via Santo Stefano del Cacco, 15 (Largo di Torre Argentina) 00186 – Roma

Orari Botteghino

dal lunedì al sabato: 10:00-13:30 15:30-20:00 domenica: 15:00-19:00



Recapiti

Tel. 06/37513571 – 06/37514258

Mail segreteria@teatroflaiano.com