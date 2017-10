La Banda dell'Uku a Le Officine del Pozzo

Tre musicisti, tre voci, tre ukulele, una serata coinvolgente.

La programmazione acustica dei Giovedì nel locale di Monteverde continua con una serata a metà tra il concerto ed il cabaret con "La Banda dell'Uku".



"La Banda dell’Uku" nasce a Roma alla fine del 2013 dando vita ad un miscuglio di generi, di stili e di arrangiamenti utilizzando strumenti solo apparentemente poco duttili come gli ukulele.



Il repertorio della "Banda" è sempre eseguito con il massimo rispetto per gli originali anche laddove gli arrangiamenti sono al limite del dissacratorio.

Voci e strumenti in perfette armonie capaci di mescolare in una sola canzone la musica dei Pink Floyd con i canti popolari arabi o Frank Sinatra con Riccardo Cocciante o le atmosfere dell’Africa centrale con il nostro De Andrè.



Difficile esprimere con una sola parola il genere musicale che La Banda dell’Uku presenta; la prerogativa principale è quella di arrangiare brani tra i più conosciuti nella storia del rock, del Heavy, del Reggae, del Country e del Pop aggiungendo anche una vena umoristico/cabarettistica con qualche momento di irrefrenabile ilarità per la gioia dei fortunati presenti.



Tre musicisti ma che sviluppano un impatto sonoro da Big Band grazie all’uso sapiente delle tecnologia:



LUCA “SGAMAS” GUIDUCCI – vocal + uku + UkuSynth

FABIO “FEDRA” PALMIERI – vocal + Uke + Pedal Drums

FABRIZIO “IZIO” SARTINI – vocal + Uke + Pedal Drums



È consigliata la prenotazione allo 06 653 6837

Gallery