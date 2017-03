L2 / Osc2x live + MTO opening act

IL GIOVEDÌ LIVE FA FESTA COL POP ELETTRONICO E LA LIBERTÀ ESPRESSIVA DI OSC2X. OPENING ACT DI MTO Il giovedì Live fa festa col pop elettronico e la libertà espressiva di Osc2x. In apertura MTO - Meeting the Owl, altro progetto elettronico che libera la musica per rendervi liberi di ballarla male. Osc2x è massima libertà espressiva e perfezionismo, musica pop ed elettronica, dreadlocks e occhi azzurri, matite nell'orecchio, cultura punk, basso, batteria, chitarra, sintetizzatori, ma solo due persone per un unico grande spettacolo. Osc2x è Vittorio Marchetti e Luca Rizzoli. Il duo bolognese ritorna dopo un bel po' di tempo con un nuovo singolo, un nuovo tour e una nuova vita, mantenendo al 100% la voglia di farvi ballare. Osc2x è fare festa al Lanificio stasera. Si inizia alle 22.00 con l'opening act di MTO - Meeting The Owl, altro progetto di musica elettronica dance nato dall'incontro tra i producer Fabrizio Puccini e Marta Salini nel 2014.