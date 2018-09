Gesù, Confucio e John Lennon al Teatro Tordinona

GESU’, CONFUCIO E JOHN LENNON sarà al COMIC OFF 2018, il festival della comicità della Capitale!

Giovedì 13 e venerdì 14 settembre alle ore 21 andrà nuovamente in scena lo SPETTACOLO "GESU’, CONFUCIO E JOHN LENNON" 耶稣, 孔子, 披头. 士列侬, una divertentissima parodia satirica scritta dallo scrittore e drammaturgo cinese SHA YEXIN (沙叶新) negli anni '80.

Lo spettacolo è il frutto del laboratorio teatrale transculturale tenuto anche quest'anno dalla regista e attrice Silvana Mariniello presso l'Associazione Insensinverso e promosso dall'Associazione Il Mandarino.

Trama

Gesu’, Confucio e John Lennon vanno sulla Terra per volere di Dio. Il loro viaggio gli serve a capire se può fare una revisione alla struttura del Regno Dei Cieli per accontentare le anime che dal Purgatorio hanno diritto a trasferirsi in paradiso sin da tempo. Durante la peregrinazione terrestre i nostri protagonisti si imbattono in paesi governati dal dio denaro, dal potere assoluto, e sono sottoposti a situazioni difficili ed a pericolose prove, fino a che, invocando il potere di Dio, riescono a tornare su in cielo.

E’ una commedia divertente che racconta la Cina degli anni ’80.

In quel periodo la Cina è in cerca di modernità, ma il pensiero confuciano base di questa civiltà orientale, rimane saldo ed incuriosisce, interessa e influenza anche il mondo occidentale.

Il confronto tra i tre protagonisti della storia, motivo ricorrente nel plot, è la rappresentazione dell’incontro della cultura orientale con quella occidentale.



GESU’, CONFUCIO E JOHN LENNON

耶稣, 孔子, 披头. 士列侬

Riduzione e regia di Silvana Mariniello

Musiche di Egidio Grasso

Costumi di Valentina Cardinali

Interpreti: Patrizia Murgia, Marianna Miranda, Ester Carbone, Lara Panizzi, Francesca Gambini, Paula Miglietta, Giovanna Li Santi, Zeyu Cao, Gonzalo Otero, Liliana Gramillano, Sara Cacciapuoti.

Progetto grafico di Laura Basta