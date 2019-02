L'uomo seme, Sonia Bergamasco al Teatro Vascello

Dal 5 al 10 marzo 2019 al Teatro Vascello di Roma, va in scena 'L'uomo seme', racconto di scena ideato e diretto da Sonia Bergamasco

Sonia Bergamasco al Teatro Vascello

Dopo il successo del commissario Montalbano su Rai 1 Sonia Bergamasco debutta al Vascello con L'Uomo seme è un racconto corale in forma di ballata, in cui narrazione, canto e azione scenica cercano un punto di equilibrio essenziale sulla guerra raccontata al femminile che ha i propri colori, odori, una sua interpretazione dei fatti ed estensione dei sentimenti. Dove non ci sono eroi e imprese strabilianti, ma persone reali impegnate nella più disumana delle occupazioni dell'uomo. E a soffrirne non sono solo le persone, ma anche i campi, e gli uccelli, e gli alberi, ogni cosa che convive con noi su questa terra che è un Inno spiazzante alla vita.

L'uomo seme

da L'uomo seme di Violette Ailhaud (traduzione di Monica Capuani),

drammaturgia musicale a cura di Rodolfo Rossi e del quartetto vocale Faraualla

con Sonia Bergamasco, Rodolfo Rossi, Loredana Savino, Gabriella Schiavone, Maristella Schiavone, Teresa Vallarella

scene e costumi Barbara Petrecca

teatro Franco Parenti / Sonia Bergamasco

Orario:

Dal martedì al sabato h 21

Domenica h 18 prosa