L'uomo perfetto, Milena Miconi e Nadia Rinaldi al Teatro De' Servi

L’Uomo perfetto, questo è il titolo dello spettacolo di Mauro Graiani e Riccardo Irrea in arrivo al Teatro De' Servi dal 10 al 26 gennaio 2020. Per la regia di Diego Ruiz, con Gianclaudio Caretta, Milena Miconi, Nadia Rinaldi parte da un quesito che ogni donna si pone almeno una volta nella vita: "L'uomo perfetto esiste?"

Lo spettacolo

Le nostre madri e le nostre amiche ci ripetono da anni che prima o poi l’uomo perfetto solcherà la soglia di casa, ma che per ora dobbiamo solo continuare a cercare. Ad un certo punto, però, trovare l’anima gemella sembra essere un lontano miraggio, o peggio una leggenda metropolitana. E intanto l’orologio biologico fa tic tac. C’è da dire che le donne sono diventate molto esigenti: lo vogliono alto, ricco, belloccio, gentile, romantico, passionale, protettivo ma anche vulnerabile quando serve. Diciamoci la verità: questo “uomo perfetto” non esiste! Dovremmo costruircelo personalmente, essere degli ingegneri genetici per mettere in un unico uomo tutte queste qualità e dare vita a un uomo sempre allegro, che sa ascoltare, che non parla mai di calcio, che non dimentica i compleanni e non si scoraggia mai, pronto a prendervi in braccio al vostro ritorno a casa... E voi, quanto sareste disposte a pagare per un campione del genere?

L'uomo perfetto

di Mauro Graiani e Riccardo Irrera

regia di Diego Ruiz

con Gianclaudio Caretta, Milena Miconi, Nadia Rinaldi