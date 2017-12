"L'Uomo, la Bestia e la Virtù" di Luigi Pirandello

Adattamento in due atti dell'Apologo del maestro Luigi Pirandello



Regia: Matteo Fasanella

Con (in ordine di apparizione): Giulia Bornacin, Antonio Coppola, Matteo Fasanella, Tiziano Iadecola, Francesco Caponera, Licia Amendola, Eleonora Setzu, Gloria Luce Chinellato, Marco Lupi.



Lo spettacolo racconta le vicende del Professor Paolino, interpretato dall’eclettico Matteo Fasanella, “Uomo” in costante e disperata polemica con l'ipocrisia generale del mondo che nasconde la relazione con la signora Perella, interpretata dalla splendida Licia Amendola, donna pudica, timorata di Dio, piena di “Virtù” e sposata con il Capitano Perella sempre in mare e mai felice di rientrare a casa, inquietante rappresentazione della “Bestia”, portato in scena dal bravo ed energico Marco Lupi.



Intorno alle maschere principali, gravitano, in pieno stile Pirandelliano, tante maschere e pochi volti. La vita dei protagonisti è quindi una farsa, nella quale si alternano personaggi diversi che a loro volta si nascondono dietro una maschera. Nessuno è escluso, nemmeno Nonò, figlio dei coniugi Perella, il Dottore, il Farmacista, due Scolari, la Governante, il Marinaio… tutti sono vittime di questo intreccio tra verità e finzione.



In un clima esilarante e frenetico, divertente e mai scontato si sviluppa la più feroce, cinica e tenace satira pirandelliana contro l’umanità e i suoi sempre più astratti valori, il tutto avvolto nei ritmi incalzanti e nell’aria goliardica e divertita della spumeggiante regia di Matteo Fasanella.



Uno spettacolo da non perdere!