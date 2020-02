I Girasogni

presenta

L'uomo che sognava gli struzzi

di Bepi Vigna

con Fabrizio Passerotti

regia Giulia D’Agostini



Il 15 febbraio alle ore 21,00 e il 16 febbraio alle ore 18,00 approda alla Sala Paolo Poli la straordinaria storia di un sognatore d’eccezione: “L'uomo che sognava gli struzzi” di Bepi Vigna, con Fabrizio Passerotti per la regia di Giulia D’Agostini.



“L'uomo che sognava gli struzzi” parla di un uomo, un uomo speciale che aveva un gradissimo talento: era un sognatore d’eccezione!

Parla dei sogni degli uomini ed in particolare di un sogno folle, uno di quei sogni che ognuno di noi ha in fondo al cuore ma che solo pochi hanno l'ardire di provare a realizzare. É uno di quei racconti che ti prendono per mano e ti accompagnano in uno stupefacente viaggio, dove la realtà sembra solo il frutto della fervida immaginazione del narratore…

Bepi Vigna ha portato, prima tra le pagine del suo libro poi sotto forma di testo teatrale, la vera storia di Peppino Meloni, raccontando col suo incredibile talento narrativo le vicende che lo hanno portato a coronare il suo incredibile sogno di creare un allevamento di struzzi nel bel mezzo dell’Ogliastra! Credere nei propri sogni, anche se pazzi, anche se controcorrente… perché solo sognare ci rende vivi!



SALA PAOLO POLI

VIALE CAPITAN CONSALVO 2, 00122 OSTIA (ROMA)

06-56320304

BIGLIETTI

INTERO 12,00 EURO

RIDOTTO 10,00 EURO