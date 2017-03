L'universalità di Telemann I Quartetti Parigini Ensemble Aliusmodum: Pierluigi Tabachin, flauto traversiere Paolo Perrone, violino Diego Roncalli, viola da gamba Cipriana Smarandescu, clavicembalo Programma Quartetto Parigino no.1, TWV 43:D3 in Re Maggiore Sonata per viola da gamba e basso continuo TWV 41:e5 in mi minore da "Essercizii musici" Sonata per flauto traversiere e basso continuo TWV 41:h4 in si minore da "Tafelmusik" Quartetto Parigino no.6, TWV 43:e4 in mi minore