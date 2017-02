Pronti a viaggiare nel tempo e nel gusto con l'UNICO APERITIVO ARCHEOLOGICO DELLA CAPITALE? A due passi dal Colosseo…SABATO 25 FEBBRAIO alle 19.30 il vostro "aperitivo" sposta la lancetta indietro di 2000 anni. Un sito Archeologico…delle Domus…delle Case Romane di 20 secoli fa…riprendono vita per farvi assaporare il gusto dell'Antico! Il vino è antico..il MULSUM…le ricette originali sono dettate direttamente dagli antichi CHEF dell'Antica Roma..un aperitivo da degustare tra le mura millenarie di una Casa Romana, unica domus romana di III sec. d.C. perfettamente intatta (con tanto di soffitto!!) conservatasi nella capitale. Gli affreschi, le terme, l'antico triclinium dove il padrone di casa animava le sue cene 2 millenni fa, riprendono vita.. Una breve visita guidata per ammirare le meraviglie di uno dei siti archeologici più belli e meno conosciuti di Roma e poi pronti a scoprire cosa mangiavano gli antichi romani! Perchè la cultura può essere cool-tura…intrattenimento e perché no, divertimento! DOVE: Case Romane del Celio, Clivo di Scauro (snc) QUANDO: Sabato 25 febbraio COSTO: 20 euro (comprensivo di tessera associativa) PROGRAMMA: Ore 19.30 inizio visita guidata Ore 20.10 Inizio APERITIVO ARCHEOLOGICO Ore 22.30 fine evento Mezzi pubblici: Metro: Linea B (fermata Circo Massimo) Autobus: 81, 673 (fermata Via della Navicella) Tram: 3 (fermata Parco Celio) INFO E PRENOTAZIONI: aperitivoarcheologico@gmail.com Per scoprire tutti gli altri viaggi nel tempo, rimani aggiornato qui: www.aperitivoarcheologico.it (trovi il calendario e tutte le location)