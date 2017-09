L'ultima Luna, da Dalla a Battiato: 70s-80s in versione dance

In occasione della fine dell'estate ecco una notte immersi tra De Piscopo e Dalla, Giorgio Moroder e Battiato, la Carrà e Zero, il tutto rimasticato in disco 4/4. Un viaggio nella grande musica italiana a cavallo tra anni '70 e '80 rieditata live in chiave dance.

Dj Set dalle 22

Ingresso GRATUITO fino alle 21.30. Dopo: 3€.

> DRINK & FOOD

Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 | Happy hour

Con spritz e birre a €5

Hamburger, Friselle, stuzzichini e altri manicaretti.

> GAMES

Biliardini, ping pong, giochi da tavolo.