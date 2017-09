L'Ottocento al Museo delle Carrozze d'Epoca

Domenica 15 ottobre preparatevi a vivere un viaggio nel passato per riscoprire la vita nel 1800.

La suggestiva mostra delle carrozze verrà riportata indietro nel tempo all'epoca vittoriana e tra le antiche carrozze dame e cavalieri, vestiti con gli abiti dell'aristocrazia del tempo, passeggeranno e spiegheranno la vita e le abitudini della società aristocratica e borghese del tempo.

Non mancheranno gli spettacoli di danza dei salotti borghesi grazie alla compagnia di ballo d'epoca Academy of Victorian Dance che a fine esibizione inviterà gli spettatori a provare.

I bambini potranno inoltre partecipare al laboratorio didattico sulle scoperte scientifiche del 1800.

Durante il laboratorio i bambini saranno seguiti da esperti scienziati che attraverso giochi di gruppo e esperimenti scientifici li catapulteranno nel meraviglioso mondo dell'Europa ottocentesca.

Impareranno divertendosi, e diventeranno dei piccoli scienziati alla scoperta delle invenzioni di chimica, fisica e elettricità che hanno reso l'800 un'epoca di grande sviluppo.

Le attività di laboratorio hanno la durata di un'ora e saranno divise in turni (10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00)

(I laboratori sono a numero chiuso e per garantire la partecipazione è obbligatoria la prenotazione)

La manifestazione avrà luogo alla Mostra di Carrozze d'Epoca, prima in Italia per numero di esemplari in esposizione, più di 150 tra berline, coupé, landau, carri militari e dei pompieri, diligenze e mail-coach, e fedeli riproduzioni comparse in famosi film come Il Gladiatore, Ben-Hur, Gangs of New York e la carrozza di Cenerentola.

Vi aspettiamo per una giornata da trascorrere tra storia, scoperta e divertimento!



Via Andrea Millevoi 693, Roma 00128 (zona ardeatina)

Uscita 24 del GRA

bus 702, 766

INFO

06/51958112

info@lecarrozzedepoca.it

ORARI

Dalle 10:00 – 19:00 (chiusura ore 20:00)

COSTO INGRESSO MANIFESTAZIONE + MOSTRA DI CARROZZE

7€ adulti

5€ bambini

Gratuito dai 0-3 anni

VISITE GUIDATE

Visite guidate alla mostra delle carrozze saranno divise in fasce orarie e al costo di 7€

10:00, 11:00,12:00 - 15:00, 16:00, 17:00, 18,00

INFO UTILI PER I VISITATORI

- l'area è accessibile per i disabili, che hanno ingresso gratuito (esclusa la visita guidata)

- sono ammessi i cani (guinzaglio obbligatorio)