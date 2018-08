L'orto botanico di Roma: fra archeologia e botanica

Sapevate che l'Orto Botanico di Roma nasce nel giardino più bello della Roma del Settecento? Sapevate che sulla famosissima scalinata progettata dall'architetto Fuga è stato ferito a morte Goffredo Mameli? E che la Fontana dei Tritoni che vedete nella foto è contemporanea a quella del Bernini a Piazza Navona?



Sapevate che qui alcuni alberi sono probabilmente eredi genetici diretti dei boschi sacri del Gianicolo di epoca romana? E che alcune specie, che qui non dovrebbero essere, sono probabilmente relitte dall'ultimo periodo glaciale?



Questa visita guidata è ideata e organizzata da Roma Fuit.. Essa ha il costo totale di 13 euro a persona, questo prezzo include il biglietto di ingresso all’Orto (il cui costo è di 8 euro). La tessera associativa per questa occasione è gratuita..



Sabato 11 agosto ore 16:00 - Appuntamento: Largo Cristina di Svezia, 24, 00165 Roma RM. Fuori i cancelli dell’Orto Botanico. Durata:due ore circa. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 anni la visita è gratuita mentre dai 12 a 18 anni è di 8 €. Biglietto incluso nel prezzo. Le prenotazioni sono obbligatorie.