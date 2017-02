Comunicato Stampa - Teatro L'Aura - "L'ORSO" E "IL CASO CHAMPIGNON" - dal 1 al 5 marzo 2017 Al Teatro L'Aura in scena un classico… anzi due: "L'ORSO" di Anton Checov e "IL CASO CHAMPIGNON" di Georges Courteline . L'allestimento è curato dalla compagnia il Vello D'Oro per la regia di Cristina Angiuli in scena dal 1 al 5 marzo 2017. Due atti unici stile retrò ambientati alla fine dell'Ottocento nella Belle Epoque, ma sempre verdi e decisamente divertenti. Ne "L'Orso", la protagonista è Elena Popova, vedova inconsolabile che ha giurato, dopo la morte del marito, di non uscire più di casa e di non frequentare più nessun uomo; nonostante le preghiere, a ripensare la sua decisione, da parte della sua cameriera. La situazione cambia quando l'ex ufficiale d'artiglieria Smirnov, si reca in casa della Popova per riscuotere delle vecchie cambiali del marito. Il rifiuto di lei a pagare e la volontà di lui a esigere quanto dovuto, porteranno i protagonisti a un dialogo concitato e divertente, che sfocerà in un duello tra i due e un finale a sorpresa. "Il caso Champignon" si svolge in un'aula di un Tribunale francese. Il signor Champignon querela la propria moglie, per adulterio. Attraverso divertentissime situazioni, la situazione si ribalterà a sfavore del protagonista, che si vedrà condannato a una multa e al carcere. Con Davide De Marco, Monica Angiuli, Cristina Angiuli Vito Caporusso. Regia Cristina Angiuli. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/lorso-e-il-caso-champignon/ "L'ORSO" E "IL CASO CHAMPIGNON" dal 1 al 5 marzo 2017 Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 o vi mail a nuovoteatrolaura@gmail.com