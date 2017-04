L'Organo Italiano

L'organo, strumento della chiesa e della lode a Dio, vi sorprenderà con la sua voce mutevole: grandiosa, sommessa, ieratica, supplicante, gioiosa, mai fredda e distante. Una passeggiata di 500 anni attraverso un repertorio a volte sofisticato e sperimentale, a volte solenne o umile e popolare. Dalla fantasia delle toccate e dalla sapienza contrappuntistica di Girolamo Frescobaldi, fino al virtuosismo dello studio da concerto di Raffaele Manari passando per la brillantezza delle sonate di Domenico Scarlatti o Giovanbattista Pergolesi, per le reminiscenze operistiche delle musiche di Vincenzo Bellini o Padre Davide da Bergamo, per l'elegante romanticismo di Marco Enrico Bossi e perfino l'ironia dei brani caratteristici di Pietro Yon e della Sonata di Nino Rota. Vi accompagneremo per mano alla scoperta della maestosità dei più bei pezzi italiani per Organo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ The organ, instrument of the church and praise to God, will surprise you with its changing voice: great, soft, solemn, pleading, joyful, never cold and distant. A walk of 500 years through a sometimes sophisticated and experimental repertoire, sometimes solemn or humble and popular. From the creative toccatas and wisdom contrapuntal by Girolamo Frescobaldi, up to the virtuosity of Raffaele Manari, passing through the brilliance of sonatas by Domenico Scarlatti or Giovanbattista Pergolesi, to the reminiscences of the operatic music of Vincenzo Bellini or Padre Davide da Bergamo, to the elegant romanticism of Marco Enrico Bossi and even the irony of the characteristic pieces by Pietro Yon and Nino Rota's Sonata. We'll take you by the hand to discover the magnificence of the most beautiful Italian pieces for Organ. G. Frescobaldi: Toccata in Sol minore (dal II libro) Bergamasca (dai "Fiori musicali") D. Scarlatti: Sonata G. B. Pergolesi: Sonata in Fa A. Vivaldi: Concerto in Re min (adattamento di J. S. Bach) Anonimo: Toccata et Fuga - postcommunio - Offertorio pastorale V. Bellini: Sonata P. Davide da Bergamo: Suonatina - Elevazione M. E. Bossi: Chant du Soir - Toccata P. Yon: toccata per flauto N. Rota: Sonata per organo R. Manari: Studio da concerto www.operainroma.com