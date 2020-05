L'ora muta delle fate - Mostra d'arte

Finalmente in mostra presso la Libreria Piantaparole le bellissime opere di Barbara Medori.



L’ora muta delle fate, è il titolo scelto dall’artista per raccontare i personaggi fiabeschi che vedrete illustrati con tecnica a gouache e dipinti ad olio su tela.



Nell’ora muta, le fate iniziano a danzare, mutando di forma e colore ad ogni battito d’ali; esse manifestano la loro grazia. Nel silenzio della notte accompagnano il sonno di ogni bambino.



Uno dei momenti più belli della giornata è proprio l’ora muta delle fate, ovvero quel tempo che dedichiamo a noi stessi, nel silenzio della notte, prima di addormentarci. Altrettanto bello è vivere questa situazione con i bambini, accompagnandoli e cullandoli verso il sonno, attraverso un racconto, un abbraccio, un bacio, una carezza.



“Si racconta, da secoli ormai, che esiste in ogni bosco, in ogni brughiera, in ogni foresta del nostro pianeta, un momento del giorno in cui, in questi luoghi di fitta vegetazione, si generi una nuova dimensione; una delle infinite dimensioni “bruniane”, che possiede una sua peculiare caratteristica.

Probabilmente si tratta di una leggenda: eppure, diverse generazioni di cantori e menestrelli di secoli addietro, fino ad arrivare ai moderni “artisti di strada”, parlano e raccontano al mondo frenetico e fugace, dell’ora muta delle fate.” (Estratto da un testo di Antonio Masullo)



In mostra dal 10/05/2020.



C’è un tempo perfetto per fare silenzio

guardare il passaggio del sole d’estate

e saper raccontare ai nostri bambini quando

è l’ora muta delle fate.



Dicono che c’è un tempo per seminare

E uno più lungo per aspettare

Io dico che c’era un tempo sognato

Che bisognava sognare



C’è tempo – Ivano Fossati

