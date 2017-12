L'Operazione al Teatro Roma

Roma, 7 luglio 1990, il giorno della semifinale Italia-Argentina del Mundial.

Secondo alcuni, la migliore Italia di sempre...

Non c'erano telefonini, non c'era Wattsapp, c'era a malapena Internet, ma da poco.

Non c'erano i Social Network.

Non c'era l'Euro, c'erano ancora le Lire.

Ma c'era tanta vita vera, non "virtuale".

Massimo, grazie ad una raccomandazione, riesce a farsi ricoverare nel reparto Ortopedia di un grande ospedale romano. A trentacinque anni, vuole sottoporsi ad una ricostruzione dei legamenti del ginocchio, altrimenti dovrà smettere di giocare al calcio, la sua grande passione. Ma il suo compagno di stanza Luigi, un lungodegente "veterano" dell’ospedale, lo induce a riflettere sulla futilità di quell'intervento al ginocchio: Luigi gli racconta delle sofferenze delle centinaia di pazienti costretti ad aspettare anche degli anni, in lista d'attesa, prima che si liberi un posto letto in ospedale.

Lo stesso Luigi, con le gambe straziate da ripetuti e vani interventi chirurgici, inocula lentamente a Massimo dei dubbi sul buon esito del suo intervento, al punto da farlo esitare sull'opportunità di operarsi... Ma chi è Luigi in realtà? La sua malattia potrebbe essere solo una simulazione, e far parte di un imbroglio gigantesco, che copre un "mercato di letti" ospedalieri? E chi è Massimo in realtà? È solo un paziente ingenuo, o ha qualcosa a che fare con la Direzione Sanitaria, dove qualcuno ha deciso di smascherare quel mercato di letti? Chi è il truffatore, e chi è il truffato?

Il povero Massimo non sa più da che parte girarsi, sa solo che la sua coscienza lo spinge ad incastrare Luigi. Forse in cambio di qualcosa? Il problema è che il suo compagno di stanza non è solo scaltro. È anche maledettamente simpatico...