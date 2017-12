L/ivre Festival dei vini e dei libri indipendenti 2017

A Esc Atelier autogestito dal 19 al 23 dicembre la sesta edizione di L/Ivre festival dei vini e dei libri indipendenti



Torna l'appuntamento con L/ivre il festival dei vini e dei libri indipendenti. Dal 19 al 23 dicembre dalle ore 17 all'una e sabato dalle ore 16, l'Atelier Autogestito Esc apre le porte a 20 vignaioli e 40 editori, ad autori, artisti, musicisti e a appassionati bevitori e lettori. Ospiti di questa edizione tra gli altri: Ida Dominjanni, Paolo Virno, Leonardo Bianchi, Vanni Santoni, Emanuele Giordana, Federica Giardini, Augusto illuminati, Valentina Parisi, Rosalba Castelletti, Simone Pieranni, Slavina, Giuliano Santoro, Giuliano Battiston, Capitan Calamaio, ...



Il programma offrirà un ricco calendario per tutti i gusti, dai bambini agli adulti, rivolgendo mai come quest'anno lo sguardo sul mondo attraverso il tempo e lo spazio.



Martedi 19 Con Roma alla conquista del West. Dalla fornace al mattone finanziario (Derive Approdi), di Antonello Sotgia e Rossella Marchini, intrecceremo mappe, racconti e eventi dello sviluppo urbano di Roma dalle Olimpiadi del 1960 a oggi. Se ne discuterà con Marco Bersani, autore di Dacci oggi il nostro debito quotidiano (Derive Approdi), e con lo storico Bruno Bonomo.



Al centro il tema del populismo con l'ultimo libro di Augusto Illuminati - populisti e profeti (manifestolibri) - che ne ricostruisce le espressioni più significative dall'Ottocento a oggi. Presente l'autore Ida Dominjanni e Marco Bascetta.



Si tornerà sul tema, ma osservandolo come fenomeno sociale, mercoledi 20 con La gente - viaggio nell'Italia del risentimento (minimum fax) di Leonardo Bianchi, un'inchiesta che analizza la fenomenologia della “pancia del paese” e che verrà discusso con l'autore, Vanni Santoni e Giuliano Santoro.



Con Slavina, porno-attivista, performer transfemminista e blogger, e il collettivo Infosex si darà vita a toglieteci le mani di dosso! una presentazione partecipata. A partire dal libro toglimi le mani di dosso. Una storia vera di violenze e ricatti sul lavoro, verrà affrontato il tema delle molestie sessuali sul lavoro, per riflettere insieme sullo spazio di riconoscimento collettivo e di contestazione della cultura del ricatto e del potere aperti, da un lato all'altro del globo, dalle campagne social #metoo, #quellavoltache e #wetoogether.



A cento anni dalla rivoluzione d'ottobre saranno due le occasioni per volgere lo sguardo al continente russo. Giovedi 21 con la Guida alla Mosca ribelle (ed Voland) si getterà lo sguardo sulla metropoli russa attraversata nei secoli e fino a oggi da conflitti e ribellioni. Presente l'autrice Valentina Parisi, con Rosalba Castelletti e Simone Pieranni.



Venerdi 22 Paolo Virno e Federica Giardini rievocano i fatti del 1917 con la riedizione di un documento straordinario: la Storia della rivoluzione russa di Lev Trotsky (ed. Alegre).



Sabato 23 conclisione con Emanuele Giordana e il suo Viaggio all'Eden (ed. Laterza). Sarà Kathmandu l'angolo di mondo attraverso cui leggere, con gli occhi del viaggiatore e del giornalista, le trasformazioni di un luogo dell'immaginario collettivo. Ne discute insieme all'autore il giornalista Giuliano Battiston.



E per i più piccoli, sabato 23 alle ore 17 Capitan Calamaio getta l'ancora del suo galeone e approda a Esc per leggere il suo libro e cantare le sue canzoni con i bambini e le bambine pirata!



Saranno inoltre previste le degustazioni, occasione, come sempre, di incontro e confronto con i produttori per saperne di più, e direttamente da chi lo fa, del vino prima che arrivi al nostro bicchiere. In questa edizione si conosceranno i vini delle aziende vinicole Ribelà e Podere Santa Lucia.



In programma concerti e dj set: il quartetto jazz di Riccardo Gola Materia elettrica, la storica chitarra degli Afterhours e dei Sux! Giorgio Ciccarelli, Lorenzo Niccolini e il suo fingerstyle, il One Man Band show di G-Fast, la band Est Est Est e il dj set di Mondo Cane. per chiudere reading di Claudio Morici e Adriano Bono in concerto.



Vignaioli: La Viranda, Curto, Bera, Manera (Piemonte); Aldrighetti, Zanotto (Veneto); Foffani (Friuli); Pisoni (Trentino); Guicciardini, Terre Apuane, I Botri, La Magia (Toscana); Trentaquerce (Umbria); Rasicci (Abruzzo); Aurora, Podere Santa Lucia (Marche); Ribela (Lazio); Ara Jani (Campania); Pantun (Puglia); Altomonte (Calabria)



Editori: 66thand2nd Editore, Agenzia X Edizioni, Armillaria, BAO Publishing, Barta Edizioni, BeccoGiallo Editore, Cliquot, ComicOut,

Cronopio, DeriveApprodi Editore, Donzelli editore, Edizioni Alegre, Elèuthera editrice, Ensemble, Ex Orma, Fila 37, Gli Asini, Il Galeone, Il Sirente , KALANDRAKA, L'orma editore, La casa Usher, Editori Laterza, Lorusso Editore, Manifestolibri, Manni Editori, Mattioli 1885 Books, Meltemi Editore, Milieu Edizioni, Mimesis Edizioni, Mincione Edizioni, minimum fax, NERO, NNE, nottetempo, Nova Delphi Libri, Ombre Corte, Quodlibet, Red Star Press - Hellnation Libri, Sinnos Editrice, Tic Edizioni, Voland

::: PROGRAMMA DELLE GIORNATE :::



MARTEDÌ 19



• ore 18

presentazione del libro

"Populisti e profeti" (ed. manifestolibri)

con Augusto Illuminati, Ida Dominjanni e Marco Bascetta



• ore 20

presentazione del libro

"Roma alla conquista del West" (ed. Derive Approdi)

con Marco Bersani e Bruno Bonomo



• ore 22

concerto

"Materia elettrica"

di Riccardo Gola

jazz elettrico, groove, impro



Francesco Lento: tromba

Nicola Guida: tastiere e synth

Riccardo Gola. basso elettrico

Ivan Liuzzo: batteria



Il jazz diventa Materia Elettrica nel nuovo progetto di Riccardo Gola, bassista e contrabbassista attivo da più di dieci anni sulla scena romana. Non solo canzoni di Broadway: il jazz di oggi si nutre di molteplici linguaggi e di influenze che arrivano dalla musica elettronica, dal rock e dalla black music contemporanea, senza mai dimenticare la tradizione. Il piano elettrico e i synth di Nicola Guida creano autostrade sonore su cui viaggia la tromba di Francesco Lento, uno dei solisti più originali e talentuosi del jazz italiano, mentre la creatività di Ivan Liuzzo dona imprevedibilità e freschezza ai solidi groove del bassista.



MERCOLEDÌ 20



• ore 18

presentazione del libro

"La Gente. Viaggio nell'Italia del risentimento" (ed. minimum fax)

con Leonardo Bianchi, Giuliano Santoro e Vanni Santoni



• ore 19,30

presentazione partecipata

"Toglieteci le mani di dosso!"

con Slavina



• ore 22

concerto duo elettrico acustico

Giorgio Ciccarelli



Le cose cambiano e Giorgio Ciccarelli, ex chitarrista degli Afterhours, si presenta con un nuovo tour, preparato e pensato per girare e toccare ancora più posti, ancora più città. Non pago delle cinquanta date fatte con la band su e giù per l’Italia, il Cicca porta in giro le canzoni del suo ultimo album in una veste diversa, più intima e meno violenta, più nuda, ma non meno intensa.



Affiancato da Gaetano Maiorano (già nella band), il duo si presenterà con chitarre elettriche, acustiche, tastiere, loop station, sequencer e altre diavolerie del genere atte al coinvolgimento del pubblico presente.



GIOVEDÌ 21



• ore 18

presentazione del libro

"Guida alla Mosca Ribelle" (ed. Voland)

con Valentina Parisi, Rosalba Castelletti e Simone Pieranni



• ore 20

degustazione

Cantina Ribelà (Monte Porzio Catone – Lazio)



• ore 22

concerto fingerstyle acoustic guitar

Lorenzo Niccolini



a seguire

concerto blues

G-Fast – One Man Band



G-Fast, e’ l’originale progetto One Man Band di Gianluca Fasteni che esordisce nel gennaio 2011 con il disco auto prodotto “Dancing With The freaks” che riceve subito un ottimo riscontro di pubblico e critica.



VENERDÌ 22



• ore 18

presentazione della riedizione di

"Storia della Rivoluzione Russa" (ed. Alegre)

di Lev Trotsky

con Federica Giardini e Paolo Virno



• ore 20,30

degustazione

Podere Santa Lucia (Monte San Vito – Marche)



• ore 22

concerto Balcan Klezmer

Est Est Est



a seguire

Mondo Cane Dj set

Tropical, Balkan, World Wild Beat



SABATO 23



• ore 17

letture e canzoni per bambini con

Capitan Calamaio



• ore 18,30

presentazione del libro

"Viaggio all'Eden" (ed. Laterza)

con Emanuele Giordana e Giuliano Battiston



• ore 21

reading di

Claudio Morici



• ore 22

Adriano Bono and friends



