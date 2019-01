L'Ipogeo di Via Livenza

Un’occasione da non perdere per visitare un’interessantissima struttura sotterranea, dalla splendida decorazione pittorica parietale e la cui funziona è ancora incerta. Con un archeologo scoprirete gli affreschi e la reale destinazione d’uso...Conoscerete infine gli usi e le pratiche funerarie antiche.

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h. 14.45 – Via Livenza (incrocio Via Po).

Quota di partecipazione: €8 (Soci), €10 (non Soci, comprensiva della tessera associativa)+ biglietto di ingresso al sito: Gratuito possessori Mic Card; €4 intero, €3 ridotto.

Posti limitati a 10 persone.

Prenotazioni entro giovedì 17 gennaio, h. 18.00.Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30