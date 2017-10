L'invenzione del luogo: Christopher Nolan e Piranesi

Chiunque abbia visto un film di Christopher Nolan deve aver pensato, almeno per un attimo, alla straordinaria capacità di questo giovane regista nel ricostruire sullo schermo le architetture del pensiero umano, gli spazi dell’immaginario più profondo e perfino terrifico che la nostra mente sa articolare e comporre. Per questo motivo, il fenomeno Nolan è stato accostato ad un altro genio indiscusso dell’affabulazione visiva: Giovan Battista Piranesi, architetto dell’onirico e costruttore di utopiche visioni dell’Antico.

Così è stato per The Dark Knight (2008) e per Inception (2010) e più in generale ogni qualvolta si tratti del ‘fenomeno’ Christopher Nolan, regista e sceneggiatore di primo piano, nelle sale italiane in questi giorni con il suo Dunkirk (2017).

Giovedì 5 ottobre alle ore 17, in occasione della mostra “Piranesi. La fabbrica dell’utopia” - al Museo di Roma Palazzo Braschi fino al 15 ottobre 2017 - Andrea Minuz, professore associato della Sapienza Università di Roma ed esperto di interrelazioni tra il cinema e le arti, terrà una conferenza sull’influenza di Piranesi nel cinema, offrendo una panoramica storica di riferimento all’immaginario onirico e visionario dell’artista del Settecento nella filmografia di ogni tempo.

L’intervento, che da Ėjzenštejn e Fritz Lang arriverà fino al cinema di Christopher Nolan che, in particolare con Inception, Muniz rilegge in un’ottica di parallelismo con il maestro veneto, sarà preceduto dal saluto introduttivo del Sovrintendente Claudio Parisi Presicce. Sono inoltre previsti gli interventi di Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi, e di Luigi Ficacci, curatore, con Simonetta Tozzi, della mostra.