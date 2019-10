L'intercettato al CineTeatro L'Aura

Il CineTeatro L’Aura presenta L’INTERCETTATO, da Giovedì 7 a Domenica 10 Novembre 2019.

Uno spettacolo di Antonella Maddonni strutturato in due atti, che affronta temi attuali come: la corruzione negli uffici pubblici, i lavori sottopagati e la dipendenza dai social.

In una piccola cittadina del Nord lavora il geometra Paolo Martinelli, impiegato nell’ufficio tecnico dell’assessorato ai lavori pubblici. Paolo viene avvisato che sono in corso alcune indagini per corruzione da parte della magistratura ed entra nel panico pur essendo integerrimo e sapendo di essere innocente. Contemporaneamente riceve lusinghe “sentimentali” da parte della collega Simona, ma preoccupato per la sua attuale posizione, non se ne accorge, anzi le equivoca. Simona, grazie all’aiuto dell’amica Elena, prova ad elaborare un piano in modo da attirare l’interesse di Paolo. Una serie di fraintendimenti ed incomprensioni al limite del paradossale porterà a complicare la situazione, tanto da costringere Paolo a chiedere aiuto ad un avvocato. Gli equivoci però, sembrano non essere finiti. Cosa succederà al nostro geometra? Venitelo a scoprire!

Per info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/lintercettato/



Dal 7 al 10 Novembre 2019

Da giovedì al sabato ore 21:00, Domenica ore 18:00

Avviso ai soci

Costo del biglietto sarà 13 € (intero) e 10 € (ridotto), più 2 € di tessera associativa

CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 3464703609oppure0683777148

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org