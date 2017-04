L'Insula dell'Ara Coeli - visita guidata interna

Finalmente torna a essere visitabile, con permesso speciale, l'esempio più straordinario di un'antica insula romana: l'Insula dell'Ara Coeli. L'edificio, situato alle pendici del Campidoglio, è costituito, al primo piano, da tabernae che si aprono su un cortile circondato da un portico a pilastri e, ai piani superiori, da numerosi appartamenti via via sempre più stretti che giungono all'ultimo piano. Un luogo affascinante da gustare in una visita guidata condotta interamente dai nostri archeologi specializzati che vi porteranno, dunque, alla scoperta di una Roma sotterranea fino ad ora inaccessibile al pubblico. SABATO 06 MAGGIO ORE 17.00 DOMENICA 14 MAGGIO ORE 15.00 SABATO 20 MAGGIO ORE 17.00 SABATO 27 MAGGIO ORE 17.00 Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza dell'Ara Coeli - accanto all'inizio della scalinata della Chiesa (livello strada) Quota di partecipazione: 14€ intero, 12€ ridotto convenzionati, possessori Imperial card o WeKard, 6€ 10-17 anni Biglietto d'ingresso: 4€ intero, 3€ ridotto (elenco riduzioni) Prenotazione OBBLIGATORIA: www.iviaggidiadriano.it o telefonicamente al 334/3006636 Modalità di pagamento: in contanti alla guida