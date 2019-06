L'Inizio di Donatella Busini

L’inizio di D. Busini

Regia Francesca Bartellini

Con Donatella Busini, Mauro Toscanelli, Silvia Casadei, Maila Barchhiesi, Lorenzo Avenali, Valentina Ventriglia, Anna Mazzone, Miriam Favi

Una giovane donna alla ricerca della sua identità femminile, ossessionata dalla mancanza di ricordi della sua infanzia e vittima inconsapevole di verità che le sono state omesse dalle persone a lei più vicine.

Una indagine nel suo passato, volta a ricostruire le ragioni del suo malessere, realizzata attraverso sprazzi della sua memoria in un crescendo di atmosfere cupe in cui tutti i protagonisti sono vittime e colpevoli di un sistema patriarcale ingannevole e violento.

La protagonista, nella sua ricerca di una verità oggettiva, si destreggia con enorme difficoltà tra realtà soggettive, così come raccontate dagli altri personaggi, per poi giungere nel finale alla scoperta di una terribile storia che la travolge facendo esplodere il suo femmineo con una violenza liberatoria e di riscatto.

La piece ha l’ambizione di essere una moderna tragedia greca, secondo stili che si rifanno al teatro anglosassone e ad atmosfere surreali del teatro contemporaneo ma che nasce con l’intenzione di esprimere, in un contesto moderno ed attuale, le difficoltà della ricerca di una propria identità , legata alla manifestazione di una verità quanto più oggettiva possibile.