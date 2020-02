L'Inferno di Dante al Teatro Flavio

Ritorna a grande richiesta lo spettacolo più coinvolgente delle ultime stagioni.

L'Inferno



I più bei Canti dell'Inferno di Dante Alighieri recitati da Federica De Vita



All’Inferno e ritorno: la magistrale interpretazione di Federica De Vita crea un vero e proprio percorso nell’Opera di Dante, dall’entrata nella selva all’incontro con i peccatori. Letture interpretate e canti recitati avvolgono lo spettatore e lo accompagnano, attraverso i versi più belli del Divino Poeta, in un viaggio emozionante, tra lussuriosi, golosi, eretici, peccator carnali e traditori.

Un vero e proprio viaggio nelle viscere dell’Inferno. Non le solite letture di brani scelti, ma un avvincente racconto che collega i versi del Divino Poeta e conduce lo spettatore tra ignavi, peccatori carnali, eretici, violenti, traditori e suicidi, facendo da cornice alla magistrale interpretazione di alcuni dei canti più amati dai lettori di Dante. In una scena ridotta all’essenziale, tra giochi di luce e musiche avvolgenti, la straordinaria Federica De Vita sa trasformarsi in volteggiante anima per raccontare il dramma d’amore e passione che ha travolto Paolo e Francesca, ma riesce anche a far rivivere con una gestualità eloquente la tragedia dei suicidi tramutati in alberi nudi e contorti, tormentati e insozzati dalle arpie. Appiattita sullo sfondo con le braccia aperte come rami, l’attrice presta il suo corpo al dolore di Pier delle Vigne, il notaio al servizio di Federico II che, accusato ingiustamente di tradimento,si sarebbe tolto la vita, condannandosi alla pena eterna. E che dire della forza coinvolgente del canto del conte Ugolino della Gherardesca, che divora in sempiterno il cranio di colui che fu la causa della sua rovina, in un pasto cannibale. Rabbia e disperazione, amore per i figli innocenti condannati alla più orribile delle morti, quella per fame, sono i sentimenti che agitano la povera anima: sentimenti eterni che giungono dal passato per aiutarci a meglio comprendere il nostro presente e a fare con Dante un itinerario verso la salvezza.



“Dante può essere femmina… lo spettacolo mi è piaciuto!”

(Aldo Cazzullo – Il Corriere della Sera)



