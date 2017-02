L'Inferno di Dante - Nerone il Divo

L'Inferno di Dante Alighieri All'Inferno e ritorno: la magistrale interpretazione di Federica De Vita crea un vero e proprio percorso nell'Opera di Dante, dall'entrata nella selva all'incontro con i peccatori. Letture interpretate e canti recitati avvolgono lo spettatore e lo accompagnano, attraverso i versi più belli del Divino Poeta, in un viaggio emozionante, tra lussuriosi, golosi, eretici, peccator carnali e traditori. a seguire: Nerone il Divo - più morto che vivo Pochi sanno che Nerone ebbe animo d'artista e di attore e, come tale, si esibì spesso destando sconcerto fra gli aristocratici romani. Venturini immagina che il fantasma di Nerone torni ogni cento anni a calcare le scene di un teatro romano confrontandosi così con i problemi e i paradossi della Roma di oggi. Uno spettacolo divertente e intelligente per un'altra magistrale prova di Franco Venturini nell'arte del monologo. orario inizio spettacolo: venerdì 24 febbraio: ore 20:30 sabato 25 Febbraio: ore 18:00 domenica 26 febbraio: ore 17:00