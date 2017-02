L'inconsolabile al Teatro Agorà

I fatti rappresentati in questa commedia sono uno spaccato di vita ambientato nella Trastevere degli anni 50, in quella vera, quando non era ancora devastata, depredata e inquinata dai così detti "intellettuali ". La storia si svolge in un condominio dove, a seguito di un lutto e della disperazione della vedova, ogni inquilino si fa carico di proteggere Silvana, la moglie del defunto, dall'insano desiderio di uccidersi per raggiungere il suo amato nel cielo.Tutti sanno che "il compianto" non meriterebbe tanta devozione e ognuno si adopera a salvaguardare l'ingenua Silvana dallo scoprire la verità finché... Rappresentano i protagonisti della commedia, oltre l'inconsolabile vedova Silvana, l'eterno innamorato Nanduccio, la volitiva amica Adele con la sua "pupa" simpatica birichina, la cortese e anacronistica colonnella con la sua severa accompagnatrice, l'arricchita tronfia sora Iside, il verace portiere e il pettegolo parrucchiere amici nonostante i diversi colori politici, l'accattivante furbastro prete con l'asservita adorante suorina ed infine la signorina Margherita sinuosamente bamboleggiante .Come in tutte le mie opere teatrali in vernacolo, ogni personaggio è protagonista ed è frutto della fantasia aiutata e ispirata dalle mie osservazioni durante la frequentazione di quel quartiere e dei suoi ineguagliabili abitanti. -Avviso ai Soci- Per info e prenotazioni: Tel: 335 6702973 - 339 7099388 www.teatroagora80.org - info@teatroagora80.com