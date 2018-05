L'immagine di Moro al MAXXI

In occasione del quarantennale della strage di via Fani, il MAXXI ricorda Aldo Moro attraverso il programma 55 giorni di Aldo Moro una serie di iniziative che ripercorrono il sequestro e la prigionia dello statista italiano e lo sguardo di tre artisti le cui opere, sono esposte nella collezione permanente del museo dal 16 marzo al 9 maggio: 3,24 mq di Francesco Arena che riproduce in dimensioni reali l’angusto spazio nel quale Moro fu tenuto prigioniero per 55 giorni, Il Processo di Rossella Biscotti, J&B e Varietà di Flavio Favelli.

Giovedì 3 maggio alle 19.30 nell’Auditorium del MAXXI (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) viene proiettato il docufilm L’IMMAGINE DI MORO, scritto da Giuseppe Longinotti e diretto da Giuseppe Bianchi, in collaborazione con Sky Arte HD che lo ha prodotto (Italia 2017, b/n e col., 41'): un lavoro che vuole restituire al pubblico lo straordinario portato umano e culturale, ancor prima che politico, di Aldo Moro.

Introdotto da Giovanna Melandri Presidente della Fondazione MAXXI insieme al regista Giuseppe Bianchi e a Roberto Pisoni Direttore Sky Arte HD, il docufilm mette al centro del racconto lo spessore umano dello statista, ancora oggi modello per le giovani generazioni.

L’IMMAGINE DI MORO racconta il suo percorso come professore, attività mai interrotta e condotta parallelamente a quella istituzionale, le sue relazioni con intellettuali come Pier Paolo Pasolini ed Elio Petri, e il suo linguaggio, caratterizzato da una costante tensione a includere tutta la società nel processo democratico della vita collettiva.

Molto del materiale utilizzato per la realizzazione, testimonianze, documenti storici e d'archivio, è inedito: grazie alla collaborazione con l'archivio Flamigni, depositario di una notevole quantità di materiale fotografico privato della famiglia Moro, è stato possibile, ripercorrendo i suoi luoghi, gli amici e le letture, restituire una nuova immagine dello statista, allegra e positiva, che smentisce molti luoghi comuni che lo ritraggono come una figura distante e criptica.

Prossimo e ultimo appuntamento del programma 55 giorni di Aldo Moro, venerdì 11 maggio, ore 19.00 con lo spettacolo teatrale Labirinto Moro, con la regia di Luca Archibugi.