L'Illusionista Alberto Giorgi

A CARNEVALE VIVI LA MAGIA DAL VIVO

ALBERTO GIORGI L’ILLUSIONISTA

con ALBERTO GIORGI e LAURA GEMMI

Una produzione Teatro Fantastico





Dal 28 febbraio al 5 marzo il Teatro Vittoria si trasforma in un laboratorio magico dove può accadere l’impossibile. Alberto Giorgi è “L’Illusionista”, direttamente dal cast di “The Illusionists”, record assoluto di incassi a Broadway. Ritorna a grande richiesta al Teatro Vittoria per il Carnevale, Alberto Giorgi L’Illusionista, uno spettacolo di illusionismo unico al mondo che trasporta gli spettatori in un laboratorio alchemico segreto sospeso nel tempo, tra oggetti magici e incredibili macchinari, evocando una dimensione spazio-temporale fantastica, un universo magico ispirato alle atmosfere letterarie e visionarie di Jules Verne, H.G. Wells e Tim Burton.



Protagonista dello spettacolo è Alberto Giorgi, uno degli illusionisti più apprezzati a livello mondiale, unico artista italiano chiamato recentemente a far parte del cast di The Illusionists, la più grande produzione del genere della storia, record assoluto di incassi a Broadway. Insieme a Laura Gemmi forma un connubio artistico eccezionale nella storia dell’illusionismo per originalità dello stile e innovazione nella tecnica.



Alberto Giorgi ritorna a Roma al Teatro Vittoria dopo essere stato in tour in Cina, Francia e Spagna dove gli è stato conferito a settembre scorso l’Oraculo de Or, uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi del mondo della magia e dopo aver inaugurato a dicembre il Natale magico a Torino con il suo one man show a Piazza Castello di fronte a 20.000 spettatori.



Alberto Giorgi e Laura Gemmi sono tra gli illusionisti più apprezzati a livello mondiale per la loro originalità e le innovazioni di stile e tecnica apportate all’arte magica. Vincono il Bob Little W.M. nel 1998, il Trofeo Alberto Sitta nel 1999, il Festival de magie de Cagnes sur mer nel 1999, la Colombe d’Or d’Antibes 2000 e il prestigioso Mandrake d’Or a Parigi nel 2008. Nel 2010 sono insigniti del Trofeo Magic Stars nel Teatro Princesse Grace in occasione del 25° Montecarlo Magic Stars, su invito della Principessa Stéphanie di di Monaco. Alberto Giorgi è l’unico illusionista italiano chiamato a far parte del cast di The Illusionists, la più grande produzione del genere della storia, record di incassi a broadway. Tra i principali eventi in teatro: Italia (Supermagic – Teatro Vittoria e Teatro Olimpico di Roma, Varietà delle Meraviglie – Teatro Vittoria, Festival della Magia – Teatro Manzoni di Torino), Grecia (Gialino Theatre, Atene), Germania (Wintergarten Varietee - Berlino, Friedrichsbau Variete - Stoccarda), Francia (Monfort théâtre – Parigi, Festival de Magie de Rennes, Cannes Magic Festival), Montecarlo (Roncalli’s Apollo Varieté). Numerose le apparizioni televisive in Italia e all’estero. Tra le più importanti le partecipazioni allo spettacolo “Le plus grand cabaret du monde”.





