L’evoluzione della musica per piano trio

Musiche di F. Mendelssohn, J. Turina



Trio Musikanten

Raffaello Galibardi, violino

Roberto Vecchio, violoncello

Guido Carpentiere, pianoforte



Quando il primo Trio in re minore di Felix Mendelssohn per pianoforte, violino e violoncello (il secondo in do minore apparve nel 1845) venne eseguito per la prima volta a Lipsia il 23 settembre 1839, con lo stesso autore al pianoforte, Schumann ebbe parole di elogio e scrisse poco dopo sulla sua rivista che «questo è il lavoro di un maestro, come lo furono a loro tempo quelli di Beethoven in si bemolle e in re, come lo era quello di Schubert in mi bemolle.... Mendelssohn è il Mozart del nostro momento storico, il più brillante dei musicisti, quello che ha individuato più chiaramente le contraddizioni dell'epoca e il primo che le ha riconciliate tra di loro». Infatti la composizione riflette quel profondo equilibrio interiore, che è una costante della personalità del musicista di Amburgo, e le tre voci strumentali sono fuse in modo omogeneo, con il pianoforte che svolge una funzione di coordinamento nell'ambito di un classicismo formale con l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa del materiale tematico. E’ proprio la composizione per piano trio che lega Mendelssohn a Joaquin Turina che, sebbene appartenga al secolo successivo e al movimento impressionista, avendo frequentato a Parigi compositori come Ravel e Debussy, tratta la scrittura per questo organico in modo altrettanto raffinato, inserendo elementi ritmici e melodici a cavallo tra l’impressionismo e la musica spagnoleggiante. Entrambi i compositori trattano con estrema cura il materiale melodico, creando atmosfere estremamente raffinate e in stile classico il primo , sensibilmente più pittoriche e in stile più moderno il secondo sia con il brano “Circulo” che con il Piano trio n. 1



Programma:



F. Mendelssohn:

Trio op. 49 in re minore



J. Turina:

Circulo op. 91

Trio op. 76 n. 2



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto) € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Convenzioni aperte con l'Associazione Info. Roma, La chiave del violino e l'Accademia Musicale Sherazade



Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)



CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell’IMMACOLATA

Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma



info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457

