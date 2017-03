L'Esquilino, colle delle streghe e dei misteri

A Roma la presenza delle streghe risale a molto prima del Medioevo, fonti autorevoli, quali Ovidio, Orazio e Cicerone, ne parlano con dovizia di particolari. Sul colle Esquilino in epoca antica, rituali satanici e culti misterici si intrecciavano, originando uno scenario esoterico che culminerà, secoli dopo, in uno dei simboli della cultura magica a Roma : La Porta Alchemica del Marchese di Pietrasanta. Rione tra i più affascinanti e misteriosi della Capitale, L'Esquilino ha mantenuto a lungo la fama di luogo miserando e maledetto, a ricordo dei tempi remoti. Delle streghe, dei culti e di altri antichi misteri parleremo in una visita che ne illustrerà storia e leggende, enigmi e segreti. La partecipazione alla visita sarà gratuita per le donne, in sostituzione di un'iniziativa prevista per l'otto marzo e non effettuata a causa dello sciopero dei mezzi di trasporto. Appuntamento: Piazza Leopardi, dinanzi all'auditorium di Mecenate alle ore 10.45 Itinerario: Villa di Mecenate, Arco di Gallieno, Chiesa di San Vito, Porta Magica Costo della visita : donne gratuito, uomini euro 7,00 Durata del percorso: un'ora e trenta minuti. prenotazione al 3341550604