L'Eroica di Beethoven

Domenica 23 aprile trascorri un pomeriggio con Roma Tre Orchestra! Ad un costo veramente competitivo avrai la possibilità di ascoltare un concerto di soli professionisti diretti dal Maestro Luigi Piovano: non perdere questa splendida occasione! Domenica 23 aprile ore 18, Aula Magna della Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue via Ostiense 234 | Roma Programma: F. Mendelssohn: Ouverture "Le Ebridi" op. 26 L. v. Beethoven: Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 "Eroica" Roma Tre Orchestra direttore: Luigi Piovano info: +39 392.0244701 - www.r3o.org