"L'enigma dell'ermellino": presentazione del libro e performances artistiche per bambini

Avete mai immaginato cosa accadrebbe se le opere d'arte prendessero vita? Quali e quante storie potrebbero raccontare se quei seriosi personaggi uscissero dalle loro cornici?



Accadrà domenica 7 gennaio alle ore 16:00 presso Spazio Sinopie in piazza Margana 39 dove la creativa Chiara Comella presenterà il suo libro d’esordio “L’enigma dell’ermellino - Into the painting”, di fatto un modo straordinario per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’arte. Durante il pomeriggio, performances artistiche avvicineranno i partecipanti ad alcuni dei quadri più importanti al mondo.



Ambientato all’interno di alcuni dei quadri più famosi della storia della pittura mondiale “L’enigma dell’ermellino”, intreccia contenuti fantastici originali mai prima d’ora sviluppati da una saga fantasy o young-adult a suggestioni pedagogiche, finalizzate a coinvolgere i più giovani nel magnifico mondo della storia dell’arte.



Durante una visita al museo, Andrea e Gaia, due ragazzi di undici e otto anni, finiscono in un buio deposito, dove incontrano una donna vestita in abiti rinascimentali. Si tratta di Cecilia Gallerani, la dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci, evasa dalla propria cornice perché allertata dall’assenza del suo animaletto. I bambini si offrono di aiutare la strana signora nella ricerca dell’ermellino scomparso, ma la storia ben presto si complicherà. Passando di quadro in quadro, i due giovani galoppano attraverso capolavori della pittura, perdendosi in un mondo fatto di colore e disegni. Ecco allora che i quadri di Arcimboldo, Van Gogh, Munch, Dalì e De Chirico diventano ancora di più ambienti vivi, popolati da personaggi che si muovono, respirano e parlano! Modelli affascinanti e misteriosi, buoni e cattivi, generosi e infidi, sinceri e bugiardi che metteranno alla prova la forza d’animo e le risorse emotive di Andrea e Gaia: due ragazzi cresciuti in un mondo di prevedibile e comoda razionalità, ora a contatto con l’imponderabile. Dovranno mettersi in gioco, investendo tutto il coraggio, la fantasia e l’umanità di cui sono capaci. Dovranno accettare quello che a prima vista sembra impossibile (ma è davvero impossibile?) e scontrarsi con eventi imprevisti: tempeste e maremoti di colori ad olio, congiure di quadri e battaglie cromatiche.



Il libro, pensato e sviluppato come opera di fantasia ed evasione dedicata a un pubblico giovane, a un secondo livello di lettura manifesta un invito didascalico alla storia dell’arte, per questo da semplice racconto per bambini può trasformarsi in testo per uso scolastico.



Nell’occasione si presenterà il calendario di Viaggiando con l’Arte, incursioni nella storia dell’immaginario artistico attraverso incontri, laboratori e visite guidate dedicate a bambini e ragazzi. L’appuntamento, imperdibile, è per domenica 7 gennaio alle ore 16:00 presso l’Associazione Culturale Sinopie. L’iniziativa è gratuita ma è gradita la prenotazione.





Per info: info@sinopie.it / 06.95526460 - 389.64.53.221