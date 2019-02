Opening Venerdì 1 Marzo ore 18:00



Dal 1 al 7 Marzo 2019 negli spazi Medina Roma “L’energia del colore” di Fabiola Medici. Fotografa romana emergente, le sue fotografie digitali ripercorrono le tappe di un viaggio attraverso la ricerca del colore come unico mezzo espressivo e di esaltazione.

La mostra si inserisce all’interno della programmazione di MFR2019 - Mese della fotografia a Roma, evento che ha lo scopo di mettere in comunicazione reciproca le varie realtà fotografiche che lavorano nel tessuto urbano e al di fuori di esso.



Le fotografie in mostra esaltano il colore, unico soggetto e unico mezzo espressivo, una libera ricerca di relazioni tra colori ed esseri verso un’unione emotiva che scaturisce dall’energia cromatica, come un caleidoscopio.

Nessuna descrizione, nessuna coerenza; ma esaltazione del colore per esprimere la molteplicità degli sguardi che permettono alle fotografie di esistere realmente. Molteplici bagliori di luce che suscitano sensazioni. La spontaneità assoluta guida la macchina fotografica che immortala, più che i soggetti, la luce profonda della nostra anima.

La fotografa romana non ama definirsi lei stessa dice:“Sono uno dei tanti colori delle mie foto come tu che le guardi. Non voglio essere etichettata, catalogata. Voglio essere libera come i colori delle foto: diversi a seconda delle emozioni, delle sensazioni.

La mia arte non è coerenza e se puoi guarda senza giudicare, ma senti e cerca di “ascoltare” la vibrazione del Colore, forte, brillante, che emerge come luce su sfondi neri…Tu e le foto, questo solo conta…”.

Una Mostra fotografica che accarezzerà con i suoi colori lo sguardo e le nostre sensazioni per scendere nel profondo della nostra anima.



Apertura al pubblico: 10:00-13:00 e 15:00-19:00