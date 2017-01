L'Aventino, il Colle di Remo

Angolo incantato di Roma, l'Aventino, il mitico colle di Remo, lascia volare la fantasia del visitatore indietro nella storia, immergendolo in una cornice medievale. Le sue chiese, il mistero dei Templari e del Priorato di Malta, rendono il più isolato dei sette colli luogo affascinante e romantico, con la sua storia leggendaria e la straordinaria quanto singolare vista su Roma. Appuntamento in Piazza Santa Prisca, presso scalinata chiesa, ore 14.45 Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: OFFERTA LIBERA Puoi contribuire con un'offerta a piacere. Noi ti invitiamo a partecipare; a fine percorso quel che lascerai costituirà il tuo indice di gradimento! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone, al fine di ottimizzare l'ascolto del relatore, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00