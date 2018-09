L'Arte protagonista al Parco Da Vinci

L’arte torna protagonista anche quest’anno al Parco Da Vinci, con un’esposizione di pittura e fotografia. Gli artisti dell’associazione ArteDegas esporranno le loro opere tutte realizzate con stili e tecniche diverse tra loro per offrire al pubblico un’ampia panoramica artistica.

L’associazione ArteDegas, attiva sul territorio da 18 anni, si propone di promuovere le arti pittoriche e visive, accogliendo le esigenze dei propri artisti e promuovendo la loro arte tra la gente. Organizza eventi e mostre sia collettive che individuali nonché salotti d’arte settimanali presso la propria sede. È, inoltre, partner dell’Università della Terza Età UniOstia e collabora con molte altre realtà che si occupano di teatro, poesia, narrativa, visite culturali per poter mostrare, praticare e far conoscere i molteplici aspetti del panorama artistico locale.

Il Parco Da Vinci avrà il piacere di mettere la propria struttura a disposizione di artisti e clienti nel nome dell’arte e della cultura in un contesto, quello del Parco, che sempre più cerca interazioni con il territorio affinché possa essere una sede, non solo commerciale, ma anche di incontro sociale e culturale della zona.