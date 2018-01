L'arte coreana arriva ad Albano

Il Museo Diocesano di Albano ospiterà dal 9 al 31 gennaio le opere della collezione “Luminosità millenaria ‘Nagion & Ottcil’ — Risplende sull’Italia. Arte della Lacca Coreana” che sarà inaugurata il prossimo martedì 9 gennaio alle ore 18.

Alla cerimonia saranno presenti il direttore dell’Istituto Culturale Coreano in Italia, Lee Soomyoung, del curatore Choi Insun, direttore della Galleria dei Patrimoni Reali Coreani e del direttore del museo diocesano, Roberta Libera, che si è avvalso, per il progetto allestito, della preziosa collaborazione della critica d’arte Vittoria Biasi.

Nelle sale del piano nobile di Palazzo Lercari saranno esposti 36 preziosi manufatti, oggetti della cultura tradizionale coreana realizzati dai migliori artigiani e che raccontano la storia dell’arredo.

Le opere d’arte sono rese ancora più preziose dai gesti antichi e accurati, tramandati da generazioni per mille anni che rendono unici gli esemplari.

Sono diversi i passaggi che gli artigiani devono eseguire per realizzare i manufatti, oltre ad avere grande maestria nell’intarsio. La laccatura, avviene attraverso la stesura, di linfa grezza, ricavata dall’albero della lacca e poi ricoperto da canapa o carta hanji. Il colore viene dato agli oggetti da una particolare miscela di polvere di crostaceo e lacca, mentre le decorazioni sono fornite da conchiglie trattate. L’ultimo passaggio consiste in un ciclo di verniciature.

La madreperla nel tempo, farà riflettere questi oggetti di una particolare luce che non sarà mai eccessiva o debole e gli farà cambiare colore se osservati da angoli differenti.

Gli artigiani, che hanno realizzato queste opere, sono stati nominati Patrimonio Nazionale intangibile, Maestro Coreano, illustre membro dell’Associazione degli artisti Coreani.

Per Lee Soomyoung la collezione, recentemente esposta presso l’Istituto Culturale Coreano contribuirà a far conoscere in Italia la raffinata e rituale laboriosità artigianale che caratterizza la cultura coreana. Un confronto tra due mondi dell’artigianato, quello coreano e quello italiano, accomunati da una tradizione antica.



