L'Ara Pacis: un Museo da scoprire!

Monumento simbolo della propaganda augustea, così ne parla lo stesso Augusto nelle sue Res Gestae: "Quando tornai a Roma dalla Gallia e dalla Spagna, portate felicemente a termine le imprese in quelle province, il Senato decretò che si dovesse consacrare un'ara alla Pace augustea nel Campo Marzio e ordinò che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero ogni anno un sacrificio". Inaugurata nel 9 a.C., forse non tutti conoscono l'originaria posizione dell'Ara, eretta in Campo Marzio, non lontano dall'obelisco situato nell'odierna Piazza Montecitorio. Ripercorreremo la storia del monumento, scopriremo i nomi dei personaggi (molti parenti di Augusto!) che affollano i pannelli dell'Ara; ricostruiremo le numerose vicende che hanno portato alla costruzione e alla successiva demolizione della teca novecentesca di Morpurgo fino alla nuova sistemazione ideata dall'architetto Richard Meier e alla creazione del Museo dell'Ara Pacis. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento : h. 15.45 davanti l'ingresso del Museo, Lungotevere in Augusta, angolo Via Tomacelli. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci). Biglietto di ingresso al Museo per i residenti del Comune di Roma €8.50/€6.50 ridotto (ad es. possessori Metrebus, Bibliocard, carta Feltrinelli, insegnanti in servizio) . Durata: 1h45 circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 15. PER PRENOTARSI Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!