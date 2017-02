L'Ara Pacis: visita guidata

Visita guidata all'Ara Pacis, uno dei monumenti più noti di Roma antica, simbolo della politica dinastica del fondatore dell'impero: Augusto. Straordinario documento storico, abile documento di propaganda, paradigma dell'arte romana: l'Ara Pacis è tutto questo e altro ancora. Voluto dal Senato per onorare il ritorno di Augusto da vittoriose campagne militari a nord delle Alpi, fu inaugurato il 30 gennaio del 9 a.C., nella pianura dl Campo Marzio, nel quadro di un piano urbanistico che faceva di questa area esterna alla città un centro monumentale legato a grandi edifici pubblici e religiosi connessi con la figura del Princeps. Ripercorreremo la storia della sua costruzione, leggeremo i pannelli storici e mitologici, riconoscendo i vari personaggi della famiglia imperiale, senza dimenticare la storia del recupero dell'Ara, iniziata nel XVI secolo e terminata soltanto nel 1938 grazie a fortunati e innovativi scavi archeologici. Per ultimo, non mancheremo di analizzare la vicende recenti che hanno portato alla demolizione della teca novecentesca del Morpurgo e alla costruzione del padiglione dell'architetto statunitense Meier. Informazioni utili Appuntamento: ore 15,30 via di Ripetta all'angolo con via Tomacelli (davanti la facciata della chiesa di San Girolamo dei Croati). Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) Biglietto "solo museo": Per i cittadini residenti nel Comune di Roma Intero € 8,50/Ridotto € 6,50 Non residenti Intero € 10,50/Ridotto € 8,50 Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair