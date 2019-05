L'Appia Antica: ingresso nel mausoleo di Cecilia Metella nel Castrum Caetani e nelle terme di Capo di Bove

Il Mausoleo di Cecilia Metella e il Castrum Caetani costituiscono un grande complesso archeologico situato nei pressi del III miglio dell’Appia Antica. Appartenenti a due epoche storiche differenti, rispettivamente all’età romana e all’epoca medievale, questi monumenti sono un esempio eloquente della pratica prettamente medievale di riutilizzare un edificio antico in un complesso edilizio nuovo. Il Mausoleo risale alla seconda metà del I sec. a. C ed era dedicato a Cecilia Metella, figlia di Quinto Cecilio Metello Cretico, console romano attivo durante l’epoca repubblicana. Come mostrano le scene di guerra scolpite nel fregio dell’epigrafe, la costruzione di questo monumento era finalizzata all’esaltazione della famiglia romana più che alla dedicataria stessa. Tuttavia, alla fine del XIII secolo, ad opera dei Caetani, la potente famiglia del pontefice Bonifacio VIII, il mausoleo venne coronato da una merlatura e trasformato in una imponente torre inglobata nelle mura di fortificazioni del nuovo castrum. Il castrum medievale era un vero e proprio complesso fortificato dotato di mura e torri con lo scopo, in questo caso, di proteggere il grande palazzo dei Caetani. All’interno del recinto vennero edificati anche la chiesetta gotica di San Nicola, della quale oggi sopravvive la struttura muraria, e un piccolo borgo. Il sito in cui sorge il castrum è anche noto come “Capo di Bove”, dai cosiddetti bucrani, ovvero le decorazioni con teste di buoi accompagnate da festoni di fiori e frutta che decorano il fregio del mausoleo di Cecilia Metella. A qualche metro di distanza sorge un antico complesso termale della metà del II secolo d. C, del quale rimangono decine di ambienti, pavimenti in mosaico, vasche idrauliche, tubuli in terracotta e l'impianto fognario. Durante la visita si avrà la possibilità di ammirare l’evoluzione di questi due interessanti complessi archeologici dall’antichità al Medioevo.

 APPUNTAMENTO: davanti all'ingresso del Mausoleo di Cecilia Metella, in via Appia Antica 161, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10 euro (vedi sezione regolamento), 6 euro per i già tesserati. Da aggiungere il costo del biglietto d'ingresso al Castrum Caetani di 5 euro.

 Per gruppi di minimo 15 persone potrà essere aggiunto il noleggio degli auricolari al costo di 1,50 euro a persona.

 PER PRENOTARE:indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444- 3498926716–3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

 COME ARRIVARE: Bus Atac 118 (linea circolare Villa dei Quintili/Centro Storico)