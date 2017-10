L’antica Roma tra Campidoglio e Ghetto

Una passeggiata per scoprire e riscoprire, sotto un’altra luce, una delle aree più antiche ed interessanti di Roma, quella che si estende dal Campidoglio fino al Ghetto.

Qui un tempo sorgeva infatti uno dei quartieri più popolari della città, di cui oggi restano alcune tracce e le molte storie e tradizioni ad esso legate. Inoltre i copiosi sventramenti degli anni scorsi hanno riportato alla luce importanti vestigia archeologiche come quelle alle pendici del Campidoglio e davanti al Teatro di Marcello, che testimoniano l’evoluzione della città e la sua continuità di vita. Una passeggiata nel tempo e nella storia da non perdere!



Quando

Domenica 08 Ottobre 2017 alle ore 19:00



Dove

Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio a cavallo



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis per gli under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it