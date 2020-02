L'Amour - ovvero gli aspetti dell'amore

"L’Amour" è una commedia musicale, scritta e diretta da Silvia Frangipane (in arte SilviArtistica), nella quale canta e recita accompagnata da un pianista d’eccezione, musicista e compositore, il Maestro Primiano Di Biase.

Un recital sull’amore spiritoso e dissacrante, tutto al femminile, tra il Mélo e il Cabaret, aspettando San Valentino! In una cornice ironica e imprevedibile, saranno affrontati gli aspetti dell’amore, parte indissolubile della vita di ognuno di noi: dal primo amore, all’abbandono, dal desiderio, all’innamoramento,... Saranno interpretate canzoni francesi intramontabili del ‘900 su questo tema universale che assume diverse forme, diverso per ognuno, ma in realtà uguale per tutti noi suoi molteplici aspetti. Tutti diversi e tutti uguali alla fine sono gli amori: per questo le canzoni belle sull’amore sono vincenti ed eterne.

Questo è le fil rouge di tutto lo spettacolo che vuole emozionare e far sorridere di noi stessi e dei nostri amori con le parole e con la musica.



Domenica 9 e Martedì 11 Febbraio ore 21:00



Teatro Due Roma

Vicolo dei Due Macelli 37 - Piazza di Spagna



Biglietto intero: 12 €

Biglietto ridotto (under 30 e over 65): 9 €

info e prenotazioni: caterinaguida1985@gmail.com

3298136968 / 066788259