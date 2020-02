L’amore non è questo’’, mostra fotografica personale di Cristina Rezzi

Sabato 29 febbraio 2020 alle ore 18 è in programma il vernissage della mostra fotografica ‘’L’amore non è questo’’ presso il WarmthHotel Roma, via G. Prezzolini 5, Roma (zona Eur).

L’esposizione si compone di 30 scatti d’autore a colori, realizzati dalla fotografa Cristina Rezzi, nonché curatrice della mostra.

‘’L’amore non è questo’’ è un appuntamento che omaggia l’universo femminile e volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di coppia.

Attraverso il linguaggio fotografico, Cristina Rezzi racconta alcune delle dinamiche che contraddistinguono il rapporto di ‘’amore non amore’’, al quale spesso la donna non ha il coraggio di opporsi: la dipendenza affettiva, la sopraffazione travestita da amore, la violenza psicologica e gli abusi fisici.

Al percorso espositivo parteciperanno diversi ospiti, tra i quali la dott.ssa Sara Eba Di Vaio, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica, esperta di problematiche della coppia, l’attrice Roberta Pompili, protagonista degli scatti insieme ad Andrea Di Cillo. Le sonorizzazioni dell’evento saranno a cura del musicista greyVision.

L’evento espositivo si chiuderà con un brindisi di Finissage.

#nonènormalechesianormale