Kyle Eastwood tra jazz e cinema a Castel Sant'Angelo

E’ Kyle Eastwood, bassista e figlio maggiore dell’attore e regista Clint, venerdì 12 luglio (ore 21.00 – Cortile di Alessandro VI) il protagonista delle “Notti di Musica al Castello”, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli nell’ambito di ArtCity 2019.

Eastwood è cresciuto a Carmel, in California, ascoltando i grandi del jazz, da Miles Davis a Duke Ellington e Count Basie. Suona il contrabbasso e il basso elettrico e con la pubblicazione del suo primo album alla fine degli anni ’90 inizia la sua produzione discografica e parallelamente realizza le colonne sonore dei film del padre: Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino e Invictus tra le altre. Con la sua band proporrà un suggestivo viaggio sonoro.

Negli ultimi dieci anni Kyle ha suonato in tutto il mondo: l’Olympia di Parigi, il Jazz in Marciac, sempre in Francia, il Monterey Jazz Festival in California, il Jurasum Festival in Corea del Sud, il Blue Notes di Tokyo e di New York, il Kampnagel di Amburgo e il Ronnie Scott’s di Londra. La sua musica fonde swing e groove con le armonie funk. Il suo ultimo album, “In Transit”, racchiude groove e ricchezza melodica e contiene alcune coinvolgenti cover di Count Basie, Monk e Mingus e il tema del cinema italiano.

Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione.