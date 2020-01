L'appuntamento con KUMI al Crash Roma è mercoledì 19 febbraio. L’apertura è dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live dalle ore 20:30. Free entry, prenotazione consigliata per la cena telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it.



La rassegna Crash [A]Live presenta: KUMI live al Crash Roma mercoledì 19 febbraio.



Kumi C. Watanabe in arte: KUMI. Artista, singer-songwriter, sound-designer. D'origine italo-giappone, è cresciuta tra Giappone, Germania, Messico, Francia, Inghilterra e Italia.



International Special Guest per: Bob Geldof, Jeff Beck, Deep Purple, Gary Moore, JethroTull, Steve Lukater, Larry Carlton, Ani Di Franco, Gotthard.



Per Franco Battiato: partecipazione in duetto: al disco "X Dieci stratagemmi" / Sony + video clips dei singoli + Tour Europeo X Dieci stratagemmi + DVD Live + partecipazione nel Film “Musikanten” regia di Franco Battiato.



Per Vasco Rossi: Vincitrice concorso Bollicine: Apertura Stadio Udine.



Premio speciale della critica concorso Amnesty InternationalVoci Per La Libertà.



Ha composto e prodotto musica per pubblicità televisiva e teatro. Partecipa e vince il FIAT Music 2018 organizzato da Red Ronnie e FIAT. Kumi scrive il testo e canta il brano "La vie" by DJ Ross Feat. KUMI, N.1 in classifica Dance France con piu' di 2.5 Milioni di visualizzazionisu Youtube e 3 MilionisuSpotify. Pubblica l'album da solista "KUMI and the Triumph of Love" registrato tra Londra e Milano su tutte le piattaforme digitali il 2019/04/05.



Partecipa e vince il Premio Speciale Deejay On Stage 2019 di Radio Deejay. "La vie" viene pubblicata in Beligio, Spagna, Polonia, Svezia ed entra nella classifica Dance Sweden 2019/10/29.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini.



Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo.



Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il sito web www.crashroma.it o esplorare i profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).



Crash Roma è in via San Marino 47/b (piazza Istria). Aperto tutti i giorni dalle 18:00 all' 01:00. Aperitivo, cena, dopocena e musica Live. Tel: 347.9449129.